DEVA Partisi'nde ''SİHA'' depremi! Topluca istifa ettiler

"SİHA'lara dokunacağız" çıkışıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepkiler dinmiyor. Babacan'ın Türkiye'nin yerli gururunu hedef alması parti içini de rahatsız etti. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi DEVA Partisi ilçe başkanı Mehmet Beyan ve yönetim kurulu üyeleri partisinden topluca istifa etti.

İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifa gerekçesinin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son günlerdeki İHA ve SİHA'lara yönelik yaptığı açıklamalara bağlarken, "Babacan'ın ifadelerinin şahsıma ters düştüğü kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.

Türkiye Devletinin zor süreçten geçtiğini belirten Mehmet Beyan, Genel Başkan Babacan'ın "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" sözlerini doğru bulmuyoruz ve her zaman devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Beyan yaptığı açıklamada "Bilecik ili pazaryeri ilçesi deva partisi ilçe başkanı olarak görev yaptığım partimden son zamanlarda Sn. Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerine şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım Deva Partisi'nden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum" dedi.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'dan Babacan'a sert tepki: 15 yıl yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı

Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir...

İletişim Başkanı Altun'dan Ali Babacan'a tepki: Tehditlere prim vermeyeceğiz

Skandal SİHA sözlerine tepki yağıyor: Bu sorunun cevabı bizi Babacan'ın neye hizmet ettiğine götürür

Altılı Masa'nın küçük ortağı Ali Babacan'dan İHA ve SİHA tehdidi! Dikkat çeken zamanlama