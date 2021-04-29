29 Nisan 2021 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:13

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı gece" olarak anılan Kadir Gecesinin Müslümanlar açısından önemi büyüktür. Bu mübarek gecenin Feyzinden faydalanmak için dualar edilip ibadetler yerine getirilir. Peki Kadir Gecesi hangi günlerde aranır? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gecesidir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GECESİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece, Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu tarih en yakın ihtimal olarak belirlenmiştir. Peki Kadir Gecesi hangi günlerde aranır? İşte Peygamberimizin konuyla ilgili Hadis'i Şerifi ve rivayetler.

KADİR GECESİ HANGİ GÜNLERDE ARANIR?

Peygambet-r efendimiz Hz. Muhammed, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir...

Resulullah'ın (asm) sağlığında bu gecenin hangisi olduğu merak ve araştırma mevzuu olduğu gibi vefatından sonra başta Hz. Ömer (ra) olmak üzere Ashab tarafından da araştırma konusu yapılmıştır.

İbn-i Hacer (ra), Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğuna dair şer'i delillere dayanarak ileri sürülen görüşleri sayarken 46 görüş kaydeder.

Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğuna dair âlimlerin kuvvetli bir ittifakı vardır. Fakat Ramazan ayının ilk onunda mı, ikinci onunda mı yoksa son onunda mı olduğu konusu ihtilaflıdır.

Genel olarak Ramazan ayının son onunda ve yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci ve yirmi yedinci gibi tek gecelerine tevafuk ettiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir.

Kadir Gecesi en kuvvetli görüşe göre Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde aranmalıdır

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.