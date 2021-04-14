14 Nisan 2021 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:00

Krem sürmek orucu bozar mı? sorusunun cevabı, Ramazan ayında da krem ve merhem sürmek zorunda olan kişiler tarafından merak ediliyor. Krem veya merhem gibi cilde sürülen ürünler cilt altına geçerek kana karışmaktadır. Cilt problemleri veya hastalık nedeniyle oruçken krem ve merhem kullanmak durumunda olan kişiler bu durumda oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. İşte Nemlendirici, merhem veya krem oruç bozar mı? sorusuna Diyanet'in cevabı

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan soru cevap kısmında 'Krem sürmek orucu bozar mı?" sorusuna kurumun verdiği cevap şöyle:

Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir.

Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).



Dolayısıyla krem sürmek beslenme anlamına gelmediğinden oruçluyken krem ve merhem kullanılabilir.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Kulak, göz ve burun damlası orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmakta. Bu da ağzı su ile çalkalamadan sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılıyor. Göz damlası da orucu bozmaz.