15 Nisan 2021 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:40

Oruca nasıl niyet edilir? sorusu, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan orucu ve diğer nafile oruçlar için niyet etmek orucun şartlarındandır. Ancak oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Peki oruç tutmak için nasıl niyet edilir? İşte Diyanet'in konu hakkındaki fetvası

Oruç tutmanın şartlarından olan niyet etmek bir işin bilincinde olmak demektir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. İşte Diyanet'in "oruç için nasıl niyet edilir" sorusuna cevabı...

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu ve diğer nafile oruçlar için niyet etmek orucun şartlarındandır. Ancak oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Oruç tutmak için, "Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

ORUÇ İÇİN NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, oruç için niyetin belli bir zaman aralığında edilmesi gerektiğini vurguluyor.

"Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.