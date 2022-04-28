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Ramazan

Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2022 son teravih namazı saat kaçta?

Ramazan ayı Mayıs ayının 1'inde sona erecek. Bayram ise 2 Mayıs Pazartesi kutlanacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs başlayacak. Bu yıl son teravih namazı ise 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak. Peki Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2022 son teravih namazı saat kaçta?

28 Nisan 2022 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
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Ramazan ayının son teravihinin hangi güne denk geldiği, camiye giden cemaat tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı 1 Mayıs itibarıyla son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. Peki Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2022 son teravih namazı saat kaçta? İşte detaylar...

RAMAZAN AYININ SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayı 1 Mayıs 2022 itibarıyla son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Bu yıl son teravih namazı ise 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak.

Bu yılın son teravih namazı ise 30.04.2022 Cumartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak.

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TERAVIH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

TERAVIH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe günü- 01.05.2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 02.05.2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 03.05.2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 04.05.2022 Çarşamba

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