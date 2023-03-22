Teravih namazı kaçta başlıyor? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul teravih saatleri

Teravih namazının kaçta başladığı konusu, onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılınacak. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. 2023 Ramazan ayı için il il teravih saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki Teravih kaçta başlıyor? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul teravih saatleri

TERAVİH NAMAZI KAÇTA BAŞLIYOR?



İlk teravih namazı 22 Mart 2023 Perşembe günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak. İşte il il teravih namazı saatleri

ANKARA, İZMİR, BURSA, İSTANBUL TERAVİH SAATLERİ



Buna göre;

İstanbul'da teravih namazı saat 20.44'te,

Ankara'da 20.27'de,

İzmir'de 20.48'de,

Bursa'da 20:43'te,

Çanakkale'de ise 20.53'te kılınacak.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.