Mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararının kalkmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olabilmek için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; Domenec Torrent'le devam etmeyi düşünmeyen iki isim de teknik direktör adaylarını belirledi. Futbolu Cenk Ergün'e emanet etme kararı alan Hamamcıoğlu'nun listenin en tepesine Daniel Farke'nin ismini yazdığı öğrenildi.
Son olarak Krasnodar'la anlaşan ancak savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılan Alman hoca şu an boşta. Farke'nin ismi Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile de anılmış ancak parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı.
Levent Nazifoğlu'nu Florya'da tek yetkili yapma kararı alan Metin Öztürk'ün 1 numaralı teknik direktör adayı ise Okan Buruk... İki sezon önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan genç hoca yaklaşık 1.5 aydır boşta.
Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif alması durumunda hiç düşünmeden kabul edeceğini söylemişti.
Kulislerde konuşulanlara göre 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesinde Hamamcıoğlu bir adım önde görülüyor.