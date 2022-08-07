Burak Yılmaz şov yaptığı maçtan sonra ağzını açmadı! Sessiz protesto mu?

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin ilk hafta karşılaşmasında Ajax'ı konuk etti. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, Burak Yılmaz da attığı frikik golüyle maça damgasını vurdu.
Maça yedek kulübesinde başlayan Burak, 66. dakikada Tijanni Noslin'in yerine oyuna girdi. Türk futbolcu oyuna girişi sırasında taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Tecrübeli golcünün ilk şutu Ajax'ın stoperi Jurrien Timber tarafından bloke edildi. Ancak birkaç dakika sonra frikikten attığı mükemmel golle takımı adına farkı bire indirdi.
Ajax Teknik Direktörü Alfred Schreuder karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Burak'tan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Burak Yılmaz'ın Eredivisie'de oynamaya gelmesi harika. Hollanda ve rakibimiz için çok güzel. Serbest vuruştan attığı golle kalitesini gösterdi. O çocuk hala bir şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.
Ajax'ın orta saha oyuncusu Davy Klaassen de Burak Yılmaz'a olan saygısını "O iyi bir oyuncu. Fortuna Sittardlılar Burak Yılmaz burada oynadığı için mutlu olmalılar. Onu buraya getirmek güzel bir çalışma" diyerek gösterdi.
Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjors Ultee ise 37 yaşındaki forvetin serbest vuruştan attığı golle ilgili bir soru üzerine "Frikiklerde topa bu şekilde vurmaya devam ederse, bu sezon tüm frikikleri onun kullanması benim için sorun değil. Burak, büyük deneyimi olan çok büyük bir oyuncu. Ayrıca çok iyi bir adam. Takımdaki herkese yardım etmek istiyor." cevabını verdi.
Fortuna Sittard'ın ilk golünü atan Paul Gladon ise Burak Yılmaz'ın performansı hakkında "Serbest vuruşu harika kullandı. İlk golünü hemen atmış olması da onun için tabii ki güzel. Tehlikeli bir ikili olabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu arada Türk futbolcu attığı gole rağmen maç sonrasında bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Bu durum "Yedek kalmasına tepki gösterdi" şeklinde yorumlandı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Fortuna Sittard'ın basın sözcüsü, Burak Yılmaz'ın basına konuşmama gerekçesini "Maçı kaybetmeseydik konuşurdu. Ancak şu anda şahsına gösterilen tüm bu ilgiyi uygunsuz buluyor" sözleriyle açıkladı.
Hollanda basınında ise Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili şu yorumlar yapıldı:
Algemeen Dagblad: "Türk fenomen Burak Yılmaz, Ajax'ı titretti."
Nu.nl: "Güzel golü beraberlik ya da galibiyet için yeterli değildi ancak Burak Yılmaz Ajax'a karşı oynadığı maçta çarpıcı bir serbest vuruşla hemen etki yarattı. Türk futbolcu hem takım arkadaşlarını hem dev Ajax'ı etkiledi."
Limburger: "Fortuna'nın imzası Burak Yılmaz... Burak ilk maçında harika bir serbest vuruşla gol attı ve herkesi şaşkına çevirdi"
Star Gazetesi