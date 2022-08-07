Burak Yılmaz şov yaptığı maçtan sonra ağzını açmadı! Sessiz protesto mu?

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin ilk hafta karşılaşmasında Ajax'ı konuk etti. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, Burak Yılmaz da attığı frikik golüyle maça damgasını vurdu.

BURAK YILMAZ MAÇA ALKIŞLARLA GİRDİ

İşte anlaştığı takım Mert Çetin yeniden İtalya'da Türk asıllı hakem'ün yönettiği müsabakada, Ajax'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada, 51. dakikadave 62. dakikadakaydetti. Fortuna Sittard'a ise 6. dakikadave 87. dakikada'ın attığı goller yetmedi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Burak, 66. dakikada Tijanni Noslin'in yerine oyuna girdi. Türk futbolcu oyuna girişi sırasında taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Tecrübeli golcünün ilk şutu Ajax'ın stoperi Jurrien Timber tarafından bloke edildi. Ancak birkaç dakika sonra frikikten attığı mükemmel golle takımı adına farkı bire indirdi.

AJAX'IN HOCASINDAN BURAK YILMAZ'A: "O ÇOCUK HALA BİR ŞEYLER YAPABİLİR"

Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'da Burak Yılmaz'ın attığı gol Fortuna Sittard'a puan kazandırmaya yetmese de Türk futbolcu kısa sürede gösterdiği başarılı performansla Hollanda'nın futbol gündemini sarstı.

Ajax Teknik Direktörü Alfred Schreuder karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Burak'tan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Burak Yılmaz'ın Eredivisie'de oynamaya gelmesi harika. Hollanda ve rakibimiz için çok güzel. Serbest vuruştan attığı golle kalitesini gösterdi. O çocuk hala bir şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, Attila Szalai için kararını verdi! Ayrılıyor mu?

DAVY KLAASSEN: "BURAK YILMAZ BURADA OYNADIĞI İÇİN MUTLU OLMALILAR"

Ajax'ın orta saha oyuncusu Davy Klaassen de Burak Yılmaz'a olan saygısını "O iyi bir oyuncu. Fortuna Sittardlılar Burak Yılmaz burada oynadığı için mutlu olmalılar. Onu buraya getirmek güzel bir çalışma" diyerek gösterdi.

SJORS ULTEE: "BURAK YILMAZ ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

Fortuna Sittard Teknik Direktörü Sjors Ultee ise 37 yaşındaki forvetin serbest vuruştan attığı golle ilgili bir soru üzerine "Frikiklerde topa bu şekilde vurmaya devam ederse, bu sezon tüm frikikleri onun kullanması benim için sorun değil. Burak, büyük deneyimi olan çok büyük bir oyuncu. Ayrıca çok iyi bir adam. Takımdaki herkese yardım etmek istiyor." cevabını verdi.

Sırada Alexis Sanchez var 2 yıldız Galatasaray için geliyor

PAUL GLADON: "BURAK YILMAZ SERBEST VURUŞU HARİKA KULLANDI"

Fortuna Sittard'ın ilk golünü atan Paul Gladon ise Burak Yılmaz'ın performansı hakkında "Serbest vuruşu harika kullandı. İlk golünü hemen atmış olması da onun için tabii ki güzel. Tehlikeli bir ikili olabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ MAÇTAN SONRA KONUŞMADI

Bu arada Türk futbolcu attığı gole rağmen maç sonrasında bir açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Bu durum "Yedek kalmasına tepki gösterdi" şeklinde yorumlandı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Fortuna Sittard'ın basın sözcüsü, Burak Yılmaz'ın basına konuşmama gerekçesini "Maçı kaybetmeseydik konuşurdu. Ancak şu anda şahsına gösterilen tüm bu ilgiyi uygunsuz buluyor" sözleriyle açıkladı.

"BURAK YILMAZ AJAX'I TİTRETTİ"

Hollanda basınında ise Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili şu yorumlar yapıldı:

Algemeen Dagblad: "Türk fenomen Burak Yılmaz, Ajax'ı titretti."

Nu.nl: "Güzel golü beraberlik ya da galibiyet için yeterli değildi ancak Burak Yılmaz Ajax'a karşı oynadığı maçta çarpıcı bir serbest vuruşla hemen etki yarattı. Türk futbolcu hem takım arkadaşlarını hem dev Ajax'ı etkiledi."

Okan Buruk dediğini yaptı Galatasaray'da orta saha devrimi

"Burak Yılmaz Fortuna Sittard formasıyla Eredivisie'deki ilk maçına unutulmaz bir şekilde çıktı. Türk forvet, Ajax ile oynanan müsabakanın son bölümünde gol attı. Türk golcü gol atmayı hala unutmadığını gösterdi."

Limburger: "Fortuna'nın imzası Burak Yılmaz... Burak ilk maçında harika bir serbest vuruşla gol attı ve herkesi şaşkına çevirdi"

Star Gazetesi