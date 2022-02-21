Çağlar Söyüncü'ye acımasız eleştiri! ''Titriyordu...''

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve 7. sırada yer aldı. 27 puanda kalan Leicester City ise 11. basamakta bulunuyor.
Leicester forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çağlar 29. dakikada sarı kart gördü. İngiliz basınında 25 yaşındaki stoperin performansı yetersiz bulunurken, Türk Milli futbolcuya 10 üzerinden 6 puan verildi. Çağlar Söyüncü hakkında yapılan yorumlar şöyle:
Leicester Mercury: "Ademola Lookman'a birkaç güzel uzun top gönderdi. Savunmada zaman zaman titrek bir oyun sergiledi. Fakat daha sonra birkaç kez zamanlanması iyi olan müdahalelerde bulundu. (6 puan)"
90min.com: "Çağlar Söyüncü'nün geç kalmaları acımasızca eleştirildi ama zayıf bir başlangıcın ardından bu maçta da fena değildi. Kendinden emin görünüyordu ve birkaç önemli müdahalede bulundu. (6 puan)"
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 20'si Premier Lig olmak üzere 32 resmi maçta çıktı. 2 bin 782 dakika sahada kalan Türk stoper 1 gol attı.
Star.com.tr