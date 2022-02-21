Çağlar Söyüncü'ye acımasız eleştiri! ''Titriyordu...''

Star.com.tr 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:57 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:57

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

Çağlar Söyüncü'nün maçında skandal Taraftar sahaya girdi ve... Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikadave 66. dakikadakaydetti. Leicester'ın tek golü 41. dakikada'dan geldi.

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve 7. sırada yer aldı. 27 puanda kalan Leicester City ise 11. basamakta bulunuyor.

İki farklı Çağlar Söyüncü! Ada basını şaşkın

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 6 PUAN

Leicester forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çağlar 29. dakikada sarı kart gördü. İngiliz basınında 25 yaşındaki stoperin performansı yetersiz bulunurken, Türk Milli futbolcuya 10 üzerinden 6 puan verildi. Çağlar Söyüncü hakkında yapılan yorumlar şöyle:

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TİTREK BİR OYUN SERGİLEDİ"

Leicester Mercury: "Ademola Lookman'a birkaç güzel uzun top gönderdi. Savunmada zaman zaman titrek bir oyun sergiledi. Fakat daha sonra birkaç kez zamanlanması iyi olan müdahalelerde bulundu. (6 puan)"

Leicester'ın bittiği an! Çağlar Söyüncü...

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KENDİNDEN EMİN GÖRÜNÜYORDU"

90min.com: "Çağlar Söyüncü'nün geç kalmaları acımasızca eleştirildi ama zayıf bir başlangıcın ardından bu maçta da fena değildi. Kendinden emin görünüyordu ve birkaç önemli müdahalede bulundu. (6 puan)"

32 MAÇTA 1 GOL

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 20'si Premier Lig olmak üzere 32 resmi maçta çıktı. 2 bin 782 dakika sahada kalan Türk stoper 1 gol attı.