Star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 00:52 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 00:52

Inter'de gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonlarından birini geçiren Hakan Çalhanoğlu'na, La Liga devi Atletico Madrid talip oldu.

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DIEGO SIMEONE, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan habere göre; Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, takımının orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu Madrid'e getirmek istiyor.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NA KARŞILIK RODRIGO DE PAUL

İspanyol kulübünün bu transferdeki pazarlık kozunun ise Atletico Madrid'e geçen yaz Udinese'den katılan ancak şu ana kadar yeterli verim sağlanamayan Rodrigo De Paul olacağı ileri sürüldü. Arjantinli orta saha oyuncusunun Hakan Çalhanoğlu'na karşılık takasta Inter'e önerilebileceği belirtiliyor. De Paul'un Atletico Madrid ile çıktığı 28 resmi maçta 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

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TRANSFERDE İPLER INTER'İN ELİNDE

Habere göre; her iki orta saha oyuncusunun da yaklaşık piyasa değerlerinin 40 milyon euro civarında olması ve yaşlarının (27) aynı olması eşit bir takas olma ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda form seviyesinin yüksek olması nedeniyle bu transferde ipler Inter'in elinde.

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25 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST

Bu sezon Inter formasıyla 25 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.