Şenol Güneş raporunu verdi, Beşiktaş'ın 2 yıldızına yol göründü

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Beşiktaş yönetimi ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ 3 TAKVİYE İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Şenol Güneş'in yaptığı görüşmede, yetkililerden en az üç takviye istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın güçlendirmeyi istediği ilk bölge defans.

Dünya Kupası'nda Enner Valencia - Wout Weghorst kapışması

SAISS'İN YERİNE FELIPE

Savunmadaki oyuncuların özellikle rakip hücumlarında tatlı sert bir futbol bile oynayamamalarından şikayetçi olan Güneş, 'temassız' dediği Saiss'in yerine daha diri ve etkili bir stoper alınmasını şart koştu. Tecrübeli hocanın bu bölge için düşündüğü ilk ismin Atletico Madrid'den Felipe olduğu belirtildi.

Romain Saiss 90 dakika sahadaydı Fas-Hırvatistan maçında gol yok

TAKIMI ÖNDE OYNATACAK BİR ORTA SAHA

Şenol Güneş'in ikinci olarak takviye istediği bölge ise orta saha, tam mevkii olarak da ön libero. Başarılı çalıştırıcıya göre özellikle önde oynamayı bilen ve takımı önde oynatacak bir ön libero ile sorunların büyük kısmı çözülecek.

Fenerbahçe iddiası ortaya atılınca... İşte Serdar Saatçı gerçeği

JOSEF'İN YERİNE SIOPIS TARZI ÖN LİBERO

Elindeki Gedson (36) ile Salih Uçan (28) Süper Lig'de bu sezon toplamda rakip sahada en fazla araya girerek top kazanan orta saha oyuncuları konumunda. Ancak Josef bu bölgede eskisi gibi diri kalamadığı için Şenol Güneş'in, Trabzonsporlu Siopis gibi 8 ve 10 numaraya yaklaşacak bir ön libero alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Sofiane Feghouli ezeli rakibe gidiyor

TALISCA TARZI BİR 10 NUMARA

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak da forvet arkasında görev yapabilecek olan gerçek bir 10 numaranın takımına büyük güç katacağına inanıyor. Maç içerisinde kimi kazan Gedson, kimi zaman da Salih'i bu bölgede oynatarak verim almak isteyen Güneş'in, Talisca tarzında bir isme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Gol atma konusunda sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama forvetlerin hemen arkasında onları rahatlatacak ve iyi şut atabilen bir isim alabilirsek; Özellikle deplasman maçlarında da çok rahatlarız" dediği öğrenildi.