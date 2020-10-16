16 Ekim 2020 Cuma 16:35 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:35

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı açıklandı. PS5 Kasım'ın 19'unda Türkiye'de satışa çıkıyor. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Türkiye fiyatı PS Türkiye Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan oyun konsolu, 2 farklı tasarımla satışa sunulacak. PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? İşte Playstation Türkiye fiyatı.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle:

PS5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzree iki farklı model seçeneği var. Türkiye için duyurulan 8 bin 299 TL'lik fiyat ise standart PlayStation 5 fiyatı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Esas SSD seçim nedeni ise hız değil, oyun yapımcılarına serbestlik vermek. Böylece oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Yamalar daha hızlı inecek. 16 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak.

PS5 SHOWCASE'TE TANITILAN OYUNLAR

Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts: A Dark Legacy

God of War: Ragnarok

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Deathloop

Five Nights at Freddy's

Fortnite

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