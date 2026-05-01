Açılırız cennete şerefli bir gemiyle…

Bir uyandıran gerekti...

Muhammed Durre "Bizi neden vuruyorlar" baba dediğinde

Sırtındaki kurşun deliklerinden çocukluğu geçtiğinde cennete

Son nefesin ısıttığı kelimeyi ve şehadeti bir duyan gerekti...

Seni saçlarından tanıdım anne,

Allah da seni şehadetinden tanısın dercesine feryattan feryada koşan

Hacerleri,

İsmaille teselli eden bir merhamet gerekti.

Yürü oğlum Allah'ın arzı geniştir diyen annelere

O arzı sadece zalimlere dar edeceğini söyleyen bir zafer gerekti.

Dinlenmek için ölmek isteyen İbrahim için

Karınca yuvalarını incitmeden yürüyen heybetli bir incelik gerekti.

Rim'in salıncakta asılı çiçekli küpesini

Ceketinde bir hüzün bayrağı gibi taşıyan Halid Nebhan hüznünde bir dede gerekti.

Dokuz evladı bir gecede şehit,

Dokuz kefeni bir gecede kalbine son kez basan

Şehit serçelerine ahdini yorgan yapan Neccara

Soylu bir "yemin" gerekti.

Un çuvalı taşıyan öyle sevinçli Amir'e

Ekmek yapacak anne bırakmadılar diye haykıracak bir "Vicdan" gerekti.

"Benimkiler henüz ölmedi"

Benim öksüzlerim henüz ölmedi" diyerek ağlayan babaların,

utanarak kapıları yoklayıp,

Yakuplardan Yusufları için gömlek istediği o acıya

kuyunun yanından bir kervan geçtiğini bir "hatırlatan" gerekti.

Ebu Ubeyde Ey Ubeyde

O an geldi aklına yüz atlıyla hem fikir

Gülmüyorsa toprağım gözyaşı da bir zikir

Süzülüp gideceksek Gazze'nin yanağından

Donup kalalım öyle sinmek sükseli zehir

Fısıltılar inletir karıncanın göğünü

Bilmez misin endişe zalimin tek öğünü

Diyorlar ki sen çekil buğday içinde çakıl

Başı sensen bu çölün kuma gömülsün akıl

Saklanıyor değildi senden benden ölmekten

Şehadetle yazdığın berren bahren ve cevven...

Diyecek...

Direnişe selam edecek bir

Yahya'ya kalbini serecek

Bir "yiğitlik" gerekti...

Son kalan bebeklere bir şefkat beşiği gerekti...

Ölmeden yaşayacak çocuklara bombasız bir sabah

Korkudan kalbi duran Dera'lara korkma diyecek bir huzur,

Kanatları olmasına rağmen Gazze'yi terk etmeyen kuşlara buğdayın o gemide olduğunu anlatan Sumud kalpli bir duruş gerekti.

Bu duruş unutulmayacak...