Mizah, bağırsak hareketi değil atletik bir zeka hareketidir!

Kahkaha attırmakla kahkaha atığı olmak arasındaki farkı, gürültülü bir şekilde anladığımız şu zamanlar.

Kafalarımız da ortam vestiyeri gibi sınır ihlali yaparak çok alakasız şeyleri de yük ediyoruz bu da doğru.

En şahsiyetli gözyaşı da başkaları için ağladığımızda dökülendir. Gazze için dökülen her gözyaşı zalimin kahkahasına bir boykot bayrağıdır bin şükür.

Bir kese kağıdında yaşıyoruz. Bayatla tazenin, çürükle sağlamın, eksiyle artının karışık kaseti bir kese kağıdında. Abesler olağanların sırtında, incelikler kabalıkların ayakkabısı oldu. Yerli yerinde değiliz, uyuduğumuz şekilde uyanmıyoruz, izzetimiz anlamadığımız şeylerin bozuk parası olmuş sadece dilenci gördüğümüzde hatırlıyoruz. Fecaate hoş geldiniz.

Bütün bunlar olurken bir de gülmek geliyor aklımıza. Neşe, sadece gülmekle tartılacak bir ağırlık mı tartışılır lakin mizah zekayla tartılmayacak bir hafiflik değildir bak bu kesin.

Buralara nerelerden geldim. Sosyal medyaya yalın ayak girdiğinizde ayağınıza kafa kırıkları batabilir. O yüzden galoş tercih edilmeli, silecekleriniz çalışmıyorsa galoş iyi bir tercihtir. Kiminin gargarası, kiminin çalkalanması, kiminin sahteliği için naylon zırh olarak kabul edilen galoşlar ölü taraflarınızı değil, canlı taraflarınızı nefesli cesetlerden korumak için yapılmış olsun. Başka bir icat sebebini şu an duymak istemiyorum.

Neyse sosyal merada bir pembe organizma gördüm. Konu ıkıntısı çeken beyni için oldukça iddialı bir şeye yani mizahçı olmaya talip olmuş.

Öfff bu bir beyin değil rutubet kusan bir kenef duvarı olabilir dediğimiz bir oluşum. Güldürmek istediğini bir takım garip hareketlerinden anlıyoruz.

Türkçesi mizah barajını aşamadığı için araya İngilizce gübreler attırarak garabetini şenlendiriyor, sonrası her düşük zeka gelirli beyinde gördüğümüz semptomlar eşliğinde cinselliğe geliyor.

Ortam ışıltılı bir ahır gibi, kimi meliyor, kimi büyükbaş hıçkırıyor falan. Sefalet galerisinde kurbanlık acayiplikler, akılsızlığı bastırmak için kullanılan efektler eşliğinde hayvan mezarlığında söğüt arıyoruz o hesap..

Cinselliğe abanıyor, çünkü mizahı organ kılıfı olarak gördüğünden son çıkış kapısı da yüzüne kapanıyor.

Çöl safarisi başlıyor ve konuyu ıkınarak Kanuni Sultan Süleyman'a getiriyor. Kafa debisi yüksek dere gibi çalıştığından boğulmamak için yaptığı her hamleyi sıçrayış zannediyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını YouTube etkileşimcisi ağızlardan dinlemek sefaleti zaten cepte lakin bir de arsızca iftira atıyor.

Bak kızım komik olmamak bir suç değildir lakin hakaretinizi kininizi nefretinizi yapamadığınız mizahın ıkıntısıyla modifiye etmek bir suçtur.

Milleti aptal yerine koyuyorsunuz anladık,

Koyduğunuz yerde bulamamak beyninizin iptalidir.

Henüz doğmamış zekana çıtçıtlı body aradığın mecralarda

Beyninden büyük mizaha kalkışma.

.....