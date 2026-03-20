Hind Receb'in bilmediği bir masal

Hind,

335 kurşunla öldürüldü...

Gazze'de 100 bin çocuk cennetin Gazzesi'nde...

Bayram çiçekli bir kefenle

Acımasızlığa gömülmektir.

Şekerler ellerinde eriyor Gazze'nin...

Arada bir yaşamak geliyor aklıma, teyzemin getirdiği balıklara

Bir akvaryum aradığımız günler, bir kutu ev cıvıltısı biraz telaş

Bugün hiçbir şey olmasa da saçlarım yarın uzayacak sevinirim

Sığınaklarda tanıştığım çocuklarla karışmış terliklerimiz karanlıkta

Buna üzülmeyiz nasıl olsa yalın ayak gömüleceğiz masallara

Sonra birleştireceğiz, gücümüzü değil tabi alacağımız öçleri

Devler hiç de o kadar büyük değil cüceleri hiç küstürmedik

Çayırlar bize kalacaktı, şekerler atlara, salıncaklara koyacaktık şehri

Bebekleri uyutacaktık buydu planımız, battaniyeleri düğümleyip

Birbirine, dünyadan dışarı çıkaracaktık kuşları kedileri neneleri bebekleri

Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor

Annesinin saçlarıyla oynuyor baksana anne kazlar nasıl yürüyor

Bir top yuvarlanamıyor cesetlere çarpmaktan

Sular dolmuyor kırılmış bardaklara,

Sandalyelere acı oturmuş masanın altında hayat bilgisi kitabından bir sayfa,

Kuşlara buğday vermiş melekler,

Telefon uzaktan çalıyor sessizliği,

Hind dolaşıyor evin damarlarında kalan son gün parçası

İnsan kolisi diyor tabutlara aklından

Artık olmayan bir evin kapısını çekiyor

Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor

Annesinin saçlarıyla oynuyor "baksana anne kazlar nasıl yürüyor"

Çocuklar sarılınca birbirine belki büyük bir adama benzer gölgemiz

Bunu denemeliyiz teyze bunu yapabiliriz.

Hind diyor ki "Ben altı yıl yaşadım"

Kumbaralarda bayram için sakladığımız son nefesleri topluyoruz,

Kuruşu kuruşuna sadece yaşamak için,

Bütün bunlar olurken,

Altıdan geriye sayıyor bir kurşun,

Bir salkım kurşun,

Hiç mi yok içinde bir üzüm tanesi,

Sonra asmalar devriliyor üstüne,

En fazla sayıyor beş tanesini,

Kalan 350'sini hiç yaşamadığı yıllar sayıyor...

Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor

Annesinin saçlarıyla oynuyor " anne kazlar da bizimle cennete gelecek mi"...