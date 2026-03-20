Hind Receb'in bilmediği bir masal

Hind,
335 kurşunla öldürüldü...
Gazze'de 100 bin çocuk cennetin Gazzesi'nde...
Bayram çiçekli bir kefenle
Acımasızlığa gömülmektir.
Şekerler ellerinde eriyor Gazze'nin...
Arada bir yaşamak geliyor aklıma, teyzemin getirdiği balıklara
Bir akvaryum aradığımız günler, bir kutu ev cıvıltısı biraz telaş
Bugün hiçbir şey olmasa da saçlarım yarın uzayacak sevinirim
Sığınaklarda tanıştığım çocuklarla karışmış terliklerimiz karanlıkta
Buna üzülmeyiz nasıl olsa yalın ayak gömüleceğiz masallara
Sonra birleştireceğiz, gücümüzü değil tabi alacağımız öçleri
Devler hiç de o kadar büyük değil cüceleri hiç küstürmedik
Çayırlar bize kalacaktı, şekerler atlara, salıncaklara koyacaktık şehri
Bebekleri uyutacaktık buydu planımız, battaniyeleri düğümleyip
Birbirine, dünyadan dışarı çıkaracaktık kuşları kedileri neneleri bebekleri
Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor
Annesinin saçlarıyla oynuyor baksana anne kazlar nasıl yürüyor
Bir top yuvarlanamıyor cesetlere çarpmaktan
Sular dolmuyor kırılmış bardaklara,
Sandalyelere acı oturmuş masanın altında hayat bilgisi kitabından bir sayfa,
Kuşlara buğday vermiş melekler,
Telefon uzaktan çalıyor sessizliği,
Hind dolaşıyor evin damarlarında kalan son gün parçası
İnsan kolisi diyor tabutlara aklından
Artık olmayan bir evin kapısını çekiyor
Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor
Annesinin saçlarıyla oynuyor "baksana anne kazlar nasıl yürüyor"
Çocuklar sarılınca birbirine belki büyük bir adama benzer gölgemiz
Bunu denemeliyiz teyze bunu yapabiliriz.
Hind diyor ki "Ben altı yıl yaşadım"
Kumbaralarda bayram için sakladığımız son nefesleri topluyoruz,
Kuruşu kuruşuna sadece yaşamak için,
Bütün bunlar olurken,
Altıdan geriye sayıyor bir kurşun,
Bir salkım kurşun,
Hiç mi yok içinde bir üzüm tanesi,
Sonra asmalar devriliyor üstüne,
En fazla sayıyor beş tanesini,
Kalan 350'sini hiç yaşamadığı yıllar sayıyor...
Yıkılmış evlere dağıldık sonra bir yetim çizgi film izliyor
Annesinin saçlarıyla oynuyor " anne kazlar da bizimle cennete gelecek mi"...