Aynı anda iki CHP mitingi… Kılıçdaroğlu: Ayrıntıları anlatacağım

Neler oluyor, ana muhalefet partisinde... Bugün Ankara'da aynı saatte iki CHP mitingi var.

CHP'nin yasal Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Genel Merkez önünde miting yapacak. Aynı saatte, hileli/şaibeli kurultay yüzünden mutlak butlan kararı ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel de Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaşacak.

Özel, bildik teraneleri seslendirirken, Kılıçdaroğlu'nun, kamuoyunu ve CHP tabanını/seçmenini sarsacak açıklamalar yapması bekleniyor.

Bu bir tahmin değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs'ta Kurban Bayramının birinci günü Ankara'da gazetecilerle bayramlaştı.

İlk defa çok net konuştu:

"Yargı, 'Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız' diyor. Ben söylemiyorum, yargı söylüyor. Söyleyenler kim, herhangi bir partili mi? Hayır, CHP'liler. Onlar söylüyor. Bu olmaz arkadaşlar, bunlar olmaz. CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır, nokta" dedi.

İşte, bugün CHP Genel Merkezi önünde yapılacak mitingde söyleyeceklerine dair çarpıcı ifadeler:

"Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada anlatacağım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım."

Kılıçdaroğlu, henüz bilinmeyen pek çok ayrıntıyı halka anlatacağını söylüyor.

Bugünkü mitingde sadece siyaseti değil Özgür Özel yönetimini sarsacak gelişmeler olacağını tahmin etmek zor değil.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu hâlâ hafife aldıkları görülüyor.

Yargının denetimli mutlak butlan kararının belge ve bilgileriyle Kılıçdaroğlu'nun eli şu anda çok güçlü.

Özgür Özel kendi kendine gelin güvey olup CHP Grup Başkanlığını ilan ediyor ama pazartesinden itibaren o konuda da başı çok ağrıyacak.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının usulsüz yapıldığını belirterek TBMM'ye dilekçe verdi ve

Özgür Özel'in Grup Başkanlığı görevinin iptalini istedi.

Kılıçdaroğlu bununla da kalmadı. CHP Grup Toplantısı ile ilgili olarak milletvekillerine yazı gönderdi. Kılıçdaroğlu yazıda, "Tarafımdan gerekli bilgilendirme yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" dedi.

Özgür Özel, köşeye sıkışmanın getirdiği stres, şaşkınlık ve bunalım ile meydanlarda, sokakta hayaller kurarak yürüyor.

Kılıçdaroğlu ise hukuk üzerinden, sahip olduğu yetkilerden hareketle somut adımlar atıyor.

Evet, CHP ile ilgili bir kaos, kargaşa hali var ama partinin üzerine çöken belirsizliğin Kılıçdaroğlu lehine gün gün dağılacağı belli.

Belirsizlik dağılır ama CHP'nin içine düştüğü kaos, çatışma asla bitmeyecek.

Çünkü taraflar arasında hiçbir diyalog köprüsü yok.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu, şu anda dik duruyorlar gibi gösteren Sözcü Gazetesi, Halk TV, Sözcü TV ve "görevli" gazeteciler/yazarlardır...

Bunların yayınları olmasa Özgür Özel çoktan havlu atmıştı.

Çünkü Özgür Özel'in bütün bağırışına, hançeresini yırtmasına rağmen meydanlardan kendisine öyle ahım şahım bir destek gelmiyor.

Hileli kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyerek genel başkan koltuğuna oturan Özgür Özel, giderek her taraftan baskı altına alınıyor.

Özgür Özel ve ekibi, CHP'nin sosyal medya hesaplarını bir türlü Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devretmiyordu.

CHP'nin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı var.

Özel adına algı operasyonları bu mecralardan yönetiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti.

Platformların ABD'de bulunan merkezlerine yazı yazıldı. Yetkinin Genel Merkez'de olduğu, sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmesi istendi.

İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan META yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.

Özgür Özel'den hâlâ medet uman, 6'lı masa hayalleri kuran malum muhalefet partilerinin, bayramda CHP Genel Merkezine değil de Meclis'te Özel ekibini ziyaret etmeleri şaşırtıcı değil.

İmamoğlu ve Özel'i bekleyen akıbete birlikte yürüyorlar.