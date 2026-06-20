FETÖ elebaşı, Yazıcıoğlu suikastının emrini neden verdi?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); tarihimizde benzeri olmayan organize bir ihanet, cinayet ve casusluk şebekesidir.

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile gerçek yüzü ortaya çıkmış bu ihanet örgütü, 252 millet evladını şehit etti. 2 bin 734 gazimiz var.

FETÖ iltisakı nedeniyle kamudan 150 bini aşkın personel ihraç edildi. TSK içerisinden binlerce subay ve astsubay görevden uzaklaştırıldı. Darbe girişimi sonrasında açılan davalarda 3 binin üzerinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü ve orada gömüldü.

Darbe girişiminden bu yana 10 yıl geçti. 15-20 yaşlarında olan gençlerimiz şimdi 25-30 yaşında.

FETÖ ihanetini daha iyi anlamaları için şimdi yeni bir gelişme var.

Türk milletinin yiğit evladı, Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da 5 kişi ile birlikte kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit düştü.

17 yıldır karanlıkta kalan ve faili FETÖ olan Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılması için büyük bir adım atıldı.

FETÖ ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 yıllık 190 klasörden oluşan dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollanması kararı alındı.

Soruşturmayı kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Ömer Örücü yürütecek. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Ankara Başsavcı Vekili Ömer Örücü ile yaptığım kısa görüşme 17 yıl sonra da olsa gerçeklerin ortaya çıkacağına dair umutları yeşertti" diye yazdı.

Başsavcı Vekili Örücü'nün şu ifadelerine yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda, 'soruşturma kime dokunursa dokunsun, ucu nereye giderse gitsin' talimatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sonuna kadar gidecek, gerçeği ortaya çıkaracak ve adalet mutlaka yerini bulacak. Bu Türk yargısının Türk milletine verdiği sözün yerine getirilmesidir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, "FETÖ" soruşturmaları kapsamında yurt dışında firari durumda bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesi için yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, ilk etapta 52 kişi hakkında iade talep dosyalarının güncellendiği bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması davası, FETÖ ihanet örgütü ile ilgili yeni ve sarsıcı pek çok gerçeği daha ortaya çıkaracaktır.

Yazıcıoğlu cinayeti/suikastı, FETÖ elebaşı Gülen'in bizzat talimatı ile işlendi..

Şunu açıkça biliyoruz ki, 15 Temmuz gecesi tanklardan, helikopterlerden, savaş uçaklarından milletimizin masum evlatlarına ateş açılması emrini bizzat FETÖ elebaşı verdi.

Bunun en kuvvetli delillerinden biri de 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan FETÖ bağlantılarıdır.

Helikopterde inceleme yapan kaza kırım ekibinde yer alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin Muğla'da görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen, Muhsin Yazıcıoğlu'na; kontrolüne girmeyen ve ileride kendisinin önünü kesecek lider şahsiyetlerden biri olduğu için suikast yaptırdı.

Kendisinin mehdi/beklenen salih zat olduğuna inanan, beyinlerine çip taktığı etrafındakileri de buna inandıran FETÖ elebaşı, "mehdi"liğinin önünde engel gördüğü herkesi hedef aldı.

Ona göre en büyük engel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı.

Haçlı/Siyonist tezgâhı olan 15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi de "Erdoğan'sız Türkiye" idi...