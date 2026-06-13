CHP; tak butlanı koluna herkes kendi yoluna…

Geldiğimiz noktada artık kimse Özgür Özel'in tepkilerini, hançeresini yırtarcasına sesini yükseltmesini falan takip etmiyor.

Dikkatler, her gün yeni bir tasfiye/ihraç kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinde... "Bugün bakalım ne olacak?"

Evet, çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakınlıklarıyla bilinen 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bu milletvekilleri, sicilleri kabarık, rüşvet iddialarının odağında isimler.

Dün de TBMM Başkanlığı, CHP Yönetiminin aldığı tedbirli kesin ihraç kararlarını uyguladı. İhracı istenen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü. Grup Başkanvekilliği görevlerinin düştüğü, TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer aldı. TBMM Genel Sekreterliği, odaların boşaltılması ve araçların iadesi işlemlerini başlatacak.

Özgür Özel'in "CHP Grup Başkanı" sıfatını kullanması konusunda da tartışma sürüyor. TBMM Başkanlığı, CHP Genel Merkezi'nin itirazını değerlendiriyor.

Dün toplanan CHP MYK'da iki ihraç kararı daha alındı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi.

İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi, sağlı sollu yumruk yiyen boksör gibi tam şokta.

CHP'de kalmalarının imkânsız olduğunu düşünüyorlar.

Yeni bir parti kurmak veya bir partiye geçmek eğilimi giderek kuvvet kazanıyor.

Bu konuda DSP ile görüşmeyi de ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CNN TÜRK'teki açıklaması şöyle: "Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımıza ulaşmışlar. DSP Kurultayında yönetimin kendi arkadaşlarına verilmesi noktasında bir görüş sorulmuş. Bize Cuma günü geldi anlattı genel başkan yardımcısı arkadaşımız. Tabii ben buna şiddetle karşı çıktım. Başkan yardımcısı arkadaşlarımızla başkanlık kurulunda değerlendirdik. Herkes benim gibi görüş bildirdi. Asla ve asla böyle bir işe giremeyeceğimiz görüşü ortaya çıktı. İşte rüşvettir, irtikaptır, ihaleye fesat karıştırmadır ya da ne bileyim belediye başkanlığı adaylığı belirleme sürecinde ortaya dökülen akçeli ilişkiler. Genç Parti'ye, Demokrat Parti'ye falan da gitmişler. Hepsinden de olumsuz yanıtlar almışlar."

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur da, Özel'in dolaylı yollardan Fransa'da bulunan Cem Uzan'a ulaştığını ancak partiyi ele geçirme gibi bir yöntemi asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Cem Bey kendilerine, "Bu partinin bir genel başkanı vardır. Muhatabınız orasıdır" diye adres gösteriyor. Şahindur, "Önce aklanmaları lazım" diyor.

Yargıya intikal eden belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet, rant, bavul/baklava kutularında dolarlarla/eurolarla iş çevirme, delege satın alma, villalara çökme organize suç iddialarını inkar eden sadece Özgür Özel ve avenesi... Makul büyük çoğunluk yargıdaki iddiaların doğruluğuna inanıyor.

Birinci parti olduklarını söyleyenlerin apışıp kalmaları boşuna değil.

Özgür Özel, ihraç sırasının kendisine geleceğinden emin. Şimdiden zemin hazırlıyor. Son söylediği şu:

"Biz de yeni parti heveslisi değiliz, yeni parti son çare, onu söyledim. Bizi de CHP içinde siyaset yapamayacak hale getirir, Türkiye'yi normal bir düzleme CHP ile taşıma umudumuzu yok ederlerse; o zaman mecburen yeni parti kurulur."

Belki biraz iddialı olacak ama İmamoğlu ve Özgür Özel'in en iyi günleri bu günler...

Ne demişler; men dakka dukka.

Eden bulur...