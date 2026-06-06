Son iki itiraf; oklar Özgür Özel'i gösteriyor

Son 4 gündür yapılan ek itiraflar Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı.

İtiraf sahipleri Özel'e çok yakın iki eski belediye başkanı. Öyle gizli tanık falan değil.

1. Muhittin Böcek'in ek ifadesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, dosya kapsamında ek ifade verdi.

Böcek ek ifadesinde Özgür Özel'in talebi ile merhum Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'e 950 bin Euro teslim ettiğini iddia etti ve "Özel'in isteği üzerine seçim döneminde 1.950.000 Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptım" dedi.

Ek ifadede şunlar da yer aldı: "Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Özgür Özel'in memleketi olması ve genel başkan olması sebebiyle 'adaylığıma da katkısı olur' düşüncesiyle Manisa'ya gittim. Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin Euro götürdüm. Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Parayı verdiğim esnada sadece Ferdi Zeyrek vardı."

Muhittin Böcek'te bu kadar para ne arıyor? Nereden buluyor?

Bu sorular yargılama safhalarında cevap buluyor. Villalara nasıl çöküldüğüne, müteahhitlerin hak edişler için nasıl rüşvet çarkı kurulduğuna dair yüzlerce örnek var.

Bu kirli çarkın dönmesinden, bu kirliliğin kurultay salonuna yansımasından Özgür Özel habersiz olabilir mi?

Ondan habersiz Ekrem İmamoğlu tezgâh kurabilir mi?

Özgür Özel, bir ihanet kumkuması içinde Kılıçdaroğlu'nu, sırtından hançerliyor ama hâlâ sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşup duruyor.

Yavuz hırsız, nasıl da illüzyon ile adaleti bastırmaya çalışıyor...

Muhittin Böcek'in ek ifadesine dönelim.

Anlaşılacağı gibi Böcek, 20 gün açıklanmayan adaylığı karşılığında ciddi paralar veriyor ve ondan sonra adaylığı açıklanıyor.

Aday olduktan sonra da Özgür Özel'in kendisine para talimatları vermeye devam ettiğini söylüyor.

"24 Şubat 2024 tarihinde, genel başkan Özgür ÖZEL'in katıldığı ve Antalya Cam Piramitte düzenlenen lansman yapıldı. Oğlum Gökhan BÖCEK'in ifadesinde belirttiği gibi burada da Özgür ÖZEL'e 200.000 Dolar verilmiştir. Bu olay Özgür ÖZEL'in talimatı ile Veli Ağababa'nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir."

2. Özkan Yalım'ın ek ifadesi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalım, etkin pişmanlık kapsamında bir kez daha ek ifade verdi.

Özkan Yalım ifadesinde; "o süreçte 40'ı aşkın ili gezdim 700 delegeyle de Özgür Özel'e oy vermeleri için görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

Yalım ifadesinde; "115 delegeyi Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda ikna ettim. Delegeler bir kâğıt imzaladılar. '38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'e oy vereceğim' şeklinde bir kâğıda imza attılar" dedi.

Ek ifade sırasında Özgür Özel'in Yalım'a gönderdiği mesaj soruldu.

13.10.2023 tarihinde Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında gerçekleşen o mesajda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a, "Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi valizin içerisine koyuver." İfadesi var.

Yalım bu konuda, "Zaten mesajın Özgür Özel tarafından gönderildiğinin belli olduğunu" ifade ederek "Ben zaten Özgür Özel'e 1 milyon TL para verdim. Parayı da kendisine teslim ettim" dedi.

Şimdi Manisa Milletvekili Özgür Özel'e soralım:

1. Hani siz kadrolarınızı liyakate göre belirliyordunuz. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın liyakatine mi baktınız, verdikleri paralara mı?

CHP'de belediye başkan adaylığı satılığa mı çıkarılmıştı?

2. CHP'deki bütün kirli, şaibeli, hukuk dışı, gayrı meşru işlerin, CHP'nin boğazına kadar yolsuzluğa, ranta batmasının asıl müsebbibi siz değil misiniz?

3. Durmadan "biz seçilmiş CHP'yiz" diyorsun. Attığı oyun fotoğrafını getiren, para ve vaat karşılığı oy kullanan delegenin hür iradesi var mı? İradesine el konulmuş delegenin yaptığı seçime demokratik seçim denir mi? Bunu savunmak utanılacak bir şey değil mi?

4. Bütün oklar sizi gösteriyor. Bağırarak, göz bağcılık yaparak, Sözcü TV ve Halk TV perdelemesi, şaşırtması, kafa karıştırması ile bu vartayı atlatacağınıza gerçekten inanıyor musunuz?