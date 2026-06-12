Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika.

Yok yok.

Çatışma için birlikte anılmıyorlar.

Bu sefer 'Dünya Kupası' için ayı cümledeler.

Tabi işin içinde Amerika Birleşik Devletleri olunca sıradışılıklar eksik olmuyor.

Takımların ülkeye girişinden tutun da hakemlerin giremeyişine kadar uzanan bir skalada krizlerle başladı Dünya Kupası, krizlerle sürecek gibi görünüyor.

Yani futbola siyaset karıştı.

Hem de daha maçlar başlamadan.

11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar neler olacağı belirsizliğini koruyor.

Mexico City Stadyumu (Estadio Azteca) açılış maçına 'ev sahipliği' yapıyor.

Futbol tarihinin en ikonik statlarından birinde,

Kapanış ise New York New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadium).

Sadece yaşanan ülkeye gir(eme)me 'skandalı' değil ilk olan.

Tarihte ilk kez aynı anda 3 ülkede.

11 maç Amerika Birleşik Devletleri şehirlerinde, üç maç Meksika'da ve iki maç ise Kanada'da.

"Mexico City Stadyum"un Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapması da diğer bir ilk.

Katılım açısından da 48 takımın katılımıyla tarihteki en büyük Dünya Kupası olacak.

Olası 'kriz' konularından birisi ise Rusya Federasyonu ile ilgili.

Rusya bayrağı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının olduğu Meksiko'da stadyumda görüldü.

İran da Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu okulda öldürülen 168 kızı sembolize eden rozetleri takarak Dünya Kupası'na geldi.

Bir yanda Somalili hakem Omar Artan'ın 11 saat kilitlenip sınır dışı edilmesi, Senegal ve Özbekistan takımlarının şüpheli gibi muamele görmesi.

Diğer yanda Güney Afrika ve Japonya'nın sombrero ve norteño müziği ile karşılanması.

Küresel Kuzey-Küresel Güney ayrışması Dünya Kupası'nı da esir alıyor.

Bir araya getirmesi gereken platformlardan biri daha ayrıştırıyor...