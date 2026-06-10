CHP'de olanlar gerçekten Türk siyasetinde bir ilk olarak tarihe yazılıyor.

Asırlık çınarda yaşananlar tarihte bir daha yaşanması çok zor olan yüzkarası işler.

Bütün bunlara sebep, bu tarihi yazan bir tek kalem var.

FETÖ...

UYANIN...

Bu tespiti yıllar öncesinde yapan bir Türk vatandaşıyım.

Bu gerçeği haykırdığımda yemediği küfür, işitmediği hakaret kalmayan vatan sevdalılarındanım.

Şimdi dikkat!

Bu tespiti yıllar sonra bir başka isim daha yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

GÖRÜN ARTIK...

Rahmetli Baykal ölmeden önce yaptığı tarihi konuşmada CHP'yi satmaya kalkanlardan, parayla partiyi teslim almaya çalışanlardan bahsediyordu.

Demek ki bir bildiği varmış...

O günlerde "yavvv bu adam acep ne demek istiyor" diye meraklanmayanlar bari bugün harekete geçip sorgulayın.

Kılıçdaroğlu bir şeyler anlatmaya çalışıyor.

Onun kibarca söylemeye çalıştığını ben biraz daha kaba bir dille ve lafı eğip bükmeden söyleyeyim.

FETÖ kurultayda çevirdiği film fırıldakla birtakım ayak oyunlarıyla partiyi ele geçirmeye çalışıyor.

DOST ACI SÖYLER...

Tüm bu gerçekler ışığında Türkiye'nin en eski, ana muhalefetin de birinci partisi olan CHP'de yaşananları siyasi bir çekişme olarak görmek en hafif deyişle saflık olur ve bu saflık ülkeyi çok büyük bir felakete götürür.

Bu mantıkla baktığınızda göreceğiniz manzara şudur.

Son günlerde CHP'de siyasetin çok üstünde olaylar yaşanıyor ve siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan kirli dolaplar çevriliyor.

ŞEYTAN BUNLAR...

Baktığınızda oyunu aslında iyi kurgulamışlar.

Aşağılık örgüt önce CHP'yi ardından iktidarı ve nihai olarak Türkiye'yi teslim almayı hedeflemiş.

Türkiye'de siyaseti dizayn etmek isteyen emperyalist batı CHP'ye sızdırdığı kripto isimlerle CHP üzerinden son kozunu sahaya sürdü.

Ancak hesap daha en başında patladı.

Proje isim cezaevini boyladı ve hesapta olmayan bu hareketle örgütte panik başladı.

AMAN DİKKAT...

Bu gelişmeler üzerine FETÖ son çare olarak CHP üzerinden Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor.

Bu konuda aldığı talimatla ayaklanma çağrısı yapan proje İmamoğlu'nun bu çağrısı asla tesadüf değil.

Özel Özgür'ün genel merkezi işgali, gurup toplantısında yaptığı meclis baskını, sürekli diri tutmaya çalıştığı kutuplaşma, partilileri çatışma noktasına getiren eylem ve söylemleri İmamoğlu'nun sürekli ayaklanma çağrısı yapması tam da bu amaca hizmet ediyor.

Aman dikkat.