Son dakika haberleri: Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

Saldırganla birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı

Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülecek

Saldırgan Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde yakalandı.

Operasyonun ardından yakalanan Özbek terörist ve Kırgız arkadaşının yerdeki fotoğrafı...

Teröristle birlikte evde bulunanların 2 kadın ve 1 erkek olduğu iddia ediliyor.

SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Konuya ilişkin açıklama yapan terör uzmanı Yesugay Aksakal yaptığı açıklamada 'Bu tip soruşturmalar devam ederken manipülasyonlara dikkat etsinler. Bu olay büyük motivasyon kazandırdı. Sorgular devam ediyor. Arkadaşlarımız bu yaptıkları operasyon bayağı ciddi ve hassas yapılan bir operasyon. Şahıslar sağ olarak ele geçirildi. Şimdi bakacağız muhakkak ki her şey ortaya çıkacaktır. Bu şahıs biyolojik bir savaş makinası. Ele geçirilmesi çok iyi oldu. Lütfen bunu sosyal medyada farklı haberlerle değişik şeylerle manipüle etmeyelim. Bunun altında daha büyük çalışmalar da vardır. Bunun neticesinde sonuca varılacaktır. Devletimiz büyüktür, bu operasyonlarla da yapılmış eylemlerin hepsinin faili çıkacaktır ve yine elde edilen bilgilerle birçok olay da engellenecektir' dedi.