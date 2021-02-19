Akrep 11. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Star Tv ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölümde cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmeyip Fikret'i suçlar. Akrep 11. bölüm izle Star Tv linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Akrep 11. son bölüm izle Puhu Tv!

AKREP 11. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Star Tv'de yayınlanan dizi Akrep 11. Bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz...

AKREP 11. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Akrep son bölümde Ferda'nın en büyük korkusu ise annesinin, kardeşini öldürdüğünü öğrenmesidir. Nefretle bile yüzüne bakmayacağından korkmaktadır. Yapımını 1441 Productions'un, yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği Akrep dizisinin Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz rol alıyor.

AKREP 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Akrep 11. bölümde; Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna'nın öldüğü gece Sapanca'da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret'le kendisini basan Berna'nın ölümüne Fikret'in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras'ın ise Fikret'in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda'ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras'ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek'e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda'ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda'nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.

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