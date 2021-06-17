17 Haziran 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:43

Akrep 26. bölümüyle izleyenlerine veda etti. Star Tv ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisi final bölümüyle son kez ekrana geldi. Akrep dizisinin final bölümünde anne-kız ilişkisi hep kopuk olamn Perihan ve Ferda, yolun sonuna gelir. Ferda'yı ardında bırakarak ölmek istemeyen Perihan, onu zehirleyerek ölümüne sebep olur. Akrep 26. bölümü izlemek için haberimizdeki Akrep 26. bölüm izle Puhu Tv linkinden ulaşabilirsiniz. Akrep son bölüm full izle (final bölümü)

AKREP FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin ve Ahsen Türkyılmaz'ın rol aldığı Akrep dizisi 26. bölümüyle final yaparak ekran macerasına son verdi.

AKREP 26. SON BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin'in üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu ise Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme aldığı Akrep dizisi 17 Haziran 2021 Perşembe akşamı ekrana gelen 26. bölümüyle final yaptı.

Akrep dizisinin yayınlanan son bölümünde izleyenleri şaşırtan gelişmeler yaşandı.

Akrep 26. bölümde Perihan, şirketi Ferda'ya devrettiğini açıklayınca ailede kriz yaşanır. Ferda, çocukların karşısına geçip Perihan'ın ölümünün ardından hisseleri Duru ve Şahin'e devredeceğini söyleyerek herkesi şaşırtır.

Ayşem annesinin sözlerine şüpheyle yaklaşır ve şirketten gerçekten vazgeçip vazgeçmeyeceğini anlamak için onu bir teste tabi tutar.

Duru ve Merve çifte düğün için hazırlıklara devam ederken, Perihan ve Ferda her şeyin geleneklere uygun olmasını ister.

Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe de nikah masasına oturur. Düğün töreninin ardından çiçeği burnunda çiftler balayına gider.

Şahin ve İpek de onlara katılınca; Perihan, Ferda'dan sır gibi sakladığı listesindeki son maddeyi gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar.

Akrep final bölümünde Perihan, Ferda ile geçmişe bir yolculuk yapar. Ferda'yı bırakıp kaçtığı gecekondu mahallesine götürürken, Ferda burada hiç ummadığı bir gerçekle daha karşılaşır.

İkisinin arasında süregelen problemlerin kaynağı da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Ardından Perihan, Ferda'yı Sapanca'daki eve götürür. Orada Ferda'ya onu terk etmesinin gerçek sebebini söyler ve Ferda'yı zehirler.