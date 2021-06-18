Survivor, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması: 17 Haziran 2021 reyting sonuçları

18 Haziran 2021 Cuma 10:20 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 10:20

Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Perşembe akşamı Tv8'de Survivor, Star Tv'de Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Şark Bülbülü, Kanal D'de Baht Oyunu, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de Hollanda-Avusturya maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 17 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 17 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Hollanda-Avusturya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 HOLLANDA-AVUSTURYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 ATV ANA HABER ATV

9 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

10 DANIMARKA-BELCIKA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 HOLLANDA-AVUSTURYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DANIMARKA-BELCIKA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 SEF AKADEMI ELEMELER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV