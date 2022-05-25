Annedir Sırrıdır Çocuk, 8. bölümüyle Tv8'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Defne, Saldun'un yardımıyla çocuğu bulmak için çabalarken Çınar ve Sedef'in ihanetiyle sarsılır. Defne Çınar'dan boşanacak mı? Annenin Sırrıdır Çocuk 8.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk izle 8. bölüm!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE 8. BÖLÜM!

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba saat 20:00'de Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 8.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 8. bölümüyle ekrana geldi.

Sedef ve Çınar'ın yasak ilişkisi ortaya çıkınca dengeler değişir. Kimseye güveni kalmayan Defne bir darbede Sadun'dan alır.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 8.bölümünde Defne, Çınar ve Sedef'in ilişkisini öğrenmiştir. En yakın arkadaşıyla kocasının ihanetiyle yıkılan Defne, "İki aşağılık birbirinizi bulmuşsunuz" diyerek onlardan uzaklaşır.

Çınar ise Sedef'i düzenini bozmakla suçlar.

Sadun Defne'nin kırılan güvenini yeniden tamir edebilecek mi?

Defne, bebeğine kavuşmak için Saldun'la birlikte aramaya devam ederken Meryem'i korku sarar. Şüpheli kadının profili üzerinden konu araştırılırken Meryem paniğe kapılır.

Türkan Meryem'in karanlık geçmişini Sabriye'ye anlatır. Meryem ile Sabriye karşı karşıya gelir. Fakat Nuh beklenmedik bir hamle yapar.

Sabriye ise torununu Meryem'den alabilmek için elindeki son kozları oynar. Meryem bebeği elinde tutabilecek mi?

Defne çocuğunu kaçıranın Meryem olduğunu öğrenecek mi?