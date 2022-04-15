Aziz 21. Bölüm Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 21. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz 21. bölümde Dilruba, Adem'e silah doğrultarak "Herkese zarar veriyorsun bunu yapmak zorundayım" diyerek tetiğe basıyor. Dilruba, Adem'i vurdu mu? Aziz 21. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 21. Bölümde Aziz ile ilişkisi kopma noktasına gelen Efnan, Aziz'e kendisini affettirmeye çalışırken Pierre tarafından iyice köşeye sıkışır.

Adem'in Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir.

Aziz 21. Bölümde Adem Dilruba'ya şiddet uyguluyor. Aziz, Dilruba'ya destek olmaya çalıştığı için Aziz'i de köşeye sıkıştıran Adem iyice zıvanadan çkıyor.

Bu sırada Efnan, Dilruba'nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba'nın da elinde Efnan'ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır.

Adem'in Aziz'e zarar vereceğini öğrenen Dilruba'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir.

Adem'in Dilruba'yı öldürmeye kalkıştığı haberi şok etkisi yaratıyor. Payidar ailesi Dilruba'nın hamile olduğunu öğreniyor. Dilruba bebeğini kaybetti mi?

Pierre'in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır...

Azime, Dilruba'nın eve kuma girmeye çalıştığını söylerken Efnan'ın huzursuz halleri dikkat çekiyor.

Aziz'in Dilruba'yı çiftliğe götürdüğünü duyunca öfkeden deliye dönen Adem, "Bu gece yarısı Dilruba'yı bana getireceksin ya da yarın bu atölye Fransız bayrağı gölgesi altında olacak!" diyerek Aziz'i tehdit ediyor. Giderek köşeye sıkışan Aziz ne yapacak?

Dilruba, Adem'e silah doğrultarak "Herkese zarar veriyorsun bunu yapmak zorundayım" diyerek tetiğe basıyor. Dilruba, Adem'i vurdu mu?

Aziz 21. Bölümde Aziz ile Efnan'ın birbirine sıkı sıkı sarıldığı anlarda Aziz'in "İyi ki gitmedin" sözleri ve Efnan'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerine dokunuyor.

Pierre tarafından tehdit edilen Efnan bu çıkmazdan nasıl kurtulacak?

Aziz ile Pierre'in karşı karşıya geldiği anlarda ise nefesler tutuluyor. Aşık bir adam olduğunu söyleyen Pierre, Aziz'i kışkırtıyor. Aziz ile Pierre arasında neler yaşanacak?