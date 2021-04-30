30 Nisan 2021 Cuma 11:23 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 11:23

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları mücadeleyi anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölümde; Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi, Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm full izle Youtube linki haberimizde yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 5. BÖLÜM İZLE YOYUTUBE

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yayınlanan yeni bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 5. Bölümünde; Kemal, Derviş'in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı.

Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson'un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır.

Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.

Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson'un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge'yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos'un Bereli avı sürmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar.

Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi, Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.