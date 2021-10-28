28 Ekim 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 23:55

Camdaki kız 17. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 17. son bölümde Sedat, babasının kalbinin sıkışmasıyla birlikte bu işten de yırttığını düşünür. Köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat'ı şirkette kötü bir sürpriz bekliyordur. Rafet Koroğlu'nun şok kararıyla herkes sarsılır. Sedat, şirketteki haklarından mahrum mu olacak? Camdaki kız 17. bölüm izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Camdaki Kızı dizi 17. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Camdaki kız 17. bölümde Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur.

Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz.

NALAN, ANNESİNE NE SAKLADIĞINI SORAR

Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar.

Feride, Sedat'ın açığını yakaladığı günden itibaren sır küpü haline gelir. Nalan, annesi Feride'ye eşi Sedat ile ilgili sakladığı bir şey olup olmadığını sorar.

Nalan, iyi tanıdığı annesinin bir şeyler sakladığından adı gibi emindir.

KOROĞLU AİLESİ KARIŞIYOR!

Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

Koroğlu ailesinin içinde kaos vardır. Sedat şirketin başına geçmek isterken Selen ve Muzo'nun da farklı planları vardır. Özellikle Sedat ve Selen arasında soğuk savaş başlar. Ancak son noktayı Rafet koyacaktır.

Camdaki kız 17. bölümde Sedat, babasının kalbinin sıkışmasıyla birlikte Cana ile videosunun anlaşılmadığını düşünür. Bu işten de yırttığını düşünen Sedat'ı şirkette kötü bir sürpriz bekliyordur.

SEDAT'A BABASINDAN ŞOK DARBE!

Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.

Köşkteki skandaldan kurtulduğunu düşünen Sedat, babası Rafet'in şok kararıyla sarsılır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!