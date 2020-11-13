13 Kasım 2020 Cuma 17:15 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:15

Mucize Doktor 37. bölüm izleyenlerin ilgi odağı oldu. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 37. bölümde Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. İşte Mucize Doktor 37. bölüm İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR 37. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 12 Kasım Perşembe akşamı 37. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 19 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 38. bölümde, Ali Vefa ile Nazlı'nın ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Nazlı, Ali'nin diğer sevgililerde olduğu gibi elini tutabilmesini istiyor fakat Ali, diğer insanlar gibi ortamlara karışıp Nazlı'nın beklentilerini karşılayamıyor. Birlikte çıkılan bir yemekte Ali Vefa büyük bir şok yaşıyor ve dışarı fırlıyor. Ali Vefa'nınsözleri yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

MUCİZE DOKTOR 37. BÖLÜM ÖZETİ

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet’in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet’in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali’yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar.

Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman’ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali’nin yardımıyla Adil’i ameliyatlara döndürmeye uğraşır.

Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor 34. bölümde Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır. Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır. Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır. En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır. Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır? Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)