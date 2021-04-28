28 Nisan 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:55

Seni Çok Bekledim dizisi final bölümüyle cuma akşamı Star Tv'de son kez izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim dizisi 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar. Kadir'in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır. Seni Çok Bekledim son bölüm full izle PuhuTv! Seni Çok Bekledim final bölümü izle tek parça!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 13. SON BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu'nun rol aldığı Seni Çok Bekledim'in final bölümünde Mihre öğrendiği gerçeklerin ardından Eren Ailesi'ni bir araya getirmek için harekete geçer, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ayliz, bir yandan ailesi ile ilgili mücadele verirken bir yandan da öğrendikleriyle sarsılır. İçinde bulunduğu zor durumu Kadir'le paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kalır.

Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar.

Kadir'in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır.

Şebo, Zaza'yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer. Ancak Zaza'ya yakın olmak sandığı kadar kolay olmayacaktır...