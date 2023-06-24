Wagner ile Kremlin anlaştı! Peskov: Prigojin yargılanmadan Belarus'a gidecek

Rusya'daki Wagner krizinin çözümü için Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko devreye girerek, Rusya lideri Putin'in de onayıyla Wagner'in kurucusu Prigojin ile görüştü. Belarus, görüşmenin ardından Prigojin'in tansiyonu düşürmeyi ve savaşçıların Rusya'da ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini duyurdu.

Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı onayı ile Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Lukaşenko'nun Prigojin ile görüşmesinin gün boyu sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sonunda Rusya topraklarında kanlı bir katliam başlatmanın kabul edilemezliği konusunda anlaşma sağlandı. Yevgeniy Prigojin, Lukaşenko'nun Wagner şirketine bağlı silahlı kişilerin Rusya'daki hareketini durdurma ve gerilimi azaltmak için daha fazla adım atma önerisini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Wagner savaşçıları için güvenlik garantileri başta olmak üzere kabul edilebilir bir seçeneğin masada olduğu da kaydedildi.

Belarus'tan gelen bu açıklamanın ardından Wagner kurucusu Evgeny Prigojin yeni bir açıklama yaparak Wagner savaşçılarının kamplarına geri döndüğünü duyurdu.

Wagner'in Telegram kanalında sesli mesaj yayınlayan Prigojin, "Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi.

Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, "Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında gün içinde telefon görüşmesi gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "İki Başkan, Lukaşenko'nun durumu çözme yönünde arabuluculuk girişimlerinde bulunacağı konusunda mutabık kaldı. Lukaşenko'nun bu konudaki desteğine çok değer veriyoruz." dedi.

Lukaşenko'nun Wagner'in kurucusu Prigojin'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Peskov, "Bu, Lukaşenko'nun şahsi teklifi idi. Bu teklif Putin tarafından kabul edildi. Belarus Cumhurbaşkanına, durumu kayıpsız ve gerilim seviyesi yükselmeden çözme yönündeki girişimleri nedeniyle minnettarız." diye konuştu.

Peskov, "Sonuç olarak Wagner'in kendi kamplarına döneceği konusunda anlaşma sağlandı. Bazıları isteği üzerine Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu husus, Wagner'in harekatına katılmayanları ilgilendiriyor. Böyle birlikler de var. Olayların başında daha dönenler var. Onlar sürekli konuşlandıkları yere dönmek için yardım istedi." ifadelerini kullandı.

İsyana katılan Wagner savaşçılarının takip edilmeyeceğini ifade eden Peskov, bunlara, çatışmalarda gösterdikleri kahramanlık nedeniyle saygı duyduklarını dile getirdi.

Dmitriy Peskov, Prigojin'in akıbeti ile ilgili ise "Prigojin'e yönelik açılan ceza davası kapanacak. Prigojin Belarus'a gidecek." dedi.

Wagner krizinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu konular, Rusya Federasyonu'nun anayasası doğrultusunda Devlet Başkanın inisiyatifine kalmış bir şey. Bu nedenle, bu konuların söz konusu müzakerelerde ele alındığı söylenemez." ifadelerini kullandı.

WAGNER BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri, Wagner lideri Evgeny Prigojin'in geri çekilme talimatına uyarak üslerine geri çekilmeye başladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Wagner lideri Evgeny Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verdi. Talimatın ardından Wagner birlikleri başta kontrol altına aldığı Rostov olmak üzere Voronej ve Lipetsk'ten geri çekilmeye başladı. Kendi üslerine geri dönen askerler silahlarını zırhlı araçlara doldurarak kent meydanlarından ve otoyollardan ayrıldı.

Öte yandan Rostov'da Wagner destekçisi siviller sokağa çıkarak geri çekilmeye başlayan Wagner birliklerine sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı gençler ellerinde Wagner bayraklarıyla "Wagner" sloganları attı.

Wagner birliklerinin çekildiği noktalara Rus kolluk kuvvetleri birimleri yönlendirilecek.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.



Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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