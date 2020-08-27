27 Ağustos 2020 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:22

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları kayıt telaşı sardı. ÖSYM, YKS kılavuzunda kayıt tarihlerini yayımladı. Bu kapsamda adaylar tarafından üniversiteye kayıt harç ücretleri merak edilmeye başlandı. Üniversitelere kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2020 YKS üniversite kayıt harç parası ne kadar? Üniversite kayıt harçları hangi bankaya yatacak? İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Üniversiteye kayıt harçları hakkında detaylar...

2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 YKS tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında üniversite kayıtları başlayacak. Öncelikli olarak kayıtlar elektronik olarak alınacak. 29 Ağustos'ta başlayan elektronik kayıtların ardından, 4 Eylül tarihine kadar üniversiteye evrak teslimi verilmesiyle süreci bitmiş olacak. Üniversiteye yerleşen ve yerleştiği bölümü okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde üniversite kaydını yapabilecek.

Elektronik üniversite kayıtları başlama tarihi:

Üniversite kayıtları için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite evrak teslim tarihi:

Şahsen evrak teslimi ile yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 ÜNİVERSİTE KAYIT HARÇ PARASI NE KADAR?

"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

Engelli öğrencilerden öğrenci katkı payı alınmayacak

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Öğrenim ücreti tutarları

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

Öğrenim ücretinin kullanılması

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç katından az olmamak üzere yüksekögretim kurumları tarafından belirlenecek.

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'a üniversite kayıt harçları yatırılabiliyor. Bazı üniversiteler ise tek bir bankayla anlaşmalı olabiliyor. Devlet üniversitelerinin kayıt harç paraları Ziraat Bankası'na yatırılıyordu. Bu sene harç ücretinin kaldırılmasıyla birlikte özel üniversitelerin harç paralarının yatırılacağı bankaları ağaşıda listeledik. Bankaların Üniversite Harç Yatırma İşlemleri İçin Anlaşmalı Üniversiteleri aşağıda yer alıyor.

İŞ BANKASI ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNiVERSİTES İ

ACIBADEM MEHMET ALİAYDINLAR ÜNİVERSİTESİ*

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ*

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ*

GEDİK ÜNİVERSİTESİ *

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (TL+EUR)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ*

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ*

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ*

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ*

TOROS ÜNİVERSİTESİ*

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (TL+EUR)

VAKIFBANK:

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Artvin/ÇORUH Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ödemeleri

Selçuk Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

GARANTİ BANKASI:

Acıbadem Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi Fen Bil. Ens.

Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başk.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi (Yeni Kayıtlar)

Harran Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu

Koç Üniversitesi

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

ODTÜ Yurt Ödemeleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sütçü İmam Üniversitesi

TOBB Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi