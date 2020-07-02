Carrefour kurbanlık fiyatı 2020 ne kadar? Carrefour kurbanlık fiyatları

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:57

Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Kurban bayramı öncesi Carrefour kurbanlık fiyatı 2020 merak ediliyor. Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Carrefour marketin kurban bayramı için belirlediği Carrefour kurbanlık fiyatı 2020 ne kadar? İşte Carrefour marketin kurbanlık fiyatları

CARREFOUR KURBANLIK FİYATI 2020

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, en önemli ibadetler arasında yer alan kurban ibadeti için hazırlıklar yapılıyor. Tüm İslam dünyası 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılayacak. BCarrefour kurbanlık fiyatı 2020 belli oldu. Carrefour market 27 yıldır kurban vekaleti ile kurbanlık satışı yapıyor. Sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor. İşte 1. gün, 2. gün, 3. gün ve 4. gün teslim edilen Carrefour kurbanlık fiyatları...

CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI

1,2 VE 3. GÜN TESLİMAT

Kıvırcık Koç Kurban Kolisi (En Az 18 KG)

1.590,00 TL

2 VE 3. GÜN TESLİMAT

1/7 Büyükbaş Kurban Kolisi (En Az 20 KG)

1.790,00 TL

1/7 Hisse Büyükbaş Kurban Kolisi (4. Gün Teslimli) (En Az 20 KG)

1.690,00 TL

Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. 2020 yılında üçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında satılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2020 kurban bayramında büyükbaş kurbanlık fiyatları 9.180 TL ile 14 bin 580 TL arasında değişecek. Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 1800-1850 civarında olacak.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ CANLI KURBANLIK FİYATLARI