03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:05

Emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı bayram öncesi en çok meak edilen konular arasunda yer alıyor. Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Bayramda maaşlar erken yatacak mı? sorusu da emeklilerin gündeminde yer alıyor. Emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek. Yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi bu yıl zamlı olarak hesaplara yatacak. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiye ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihlerini açıkladı. Buna göre; emekli ikramiyeleri Mayıs'ın ilk haftası hesaplara yatacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Bilgin açıklamasında, "Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum." dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

1100 TL yardım kimlere verilecek?

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