2022 TOKİ başvuruları başlıyor. 24 ilde yapılacak olan 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Başvuruda bulunacak olan vatandaşların daha önce TOKİ'den veya başka bir ilden hiçbir ev almamış olması, tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ Başvuru ücreti ne kadar? İşte başvuru şartları ve il il TOKİ konut fiyatları

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaş için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlar Temmuz'un 18'inde başlayıp Ağustos ayının 4'ünde sona erecek.

TOKİ'de Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. TOKİ Başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

2022 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ'de 3+1 tipi konutlar için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15.000'in altında olan yerlerde başvuru ücreti 4.000 TL, ilçe/belde nüfusu 15.000-40.000 arasında olan yerlerde 6.000 TL alınacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. İşte il il TOKİ konut fiyatları

İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den, taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

Van'da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.