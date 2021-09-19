18 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Kardeşlerim, Son Yaz, Gönül Dağı reyting sıralaması

19 Eylül 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 09:19

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Efsane Sürücü, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Yalancı (yeni dizi) reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı ,ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşleri, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

18 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.