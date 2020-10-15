Grup (gurup) nasıl yazılır TDK? Grup mu, gurup mu?

15 Ekim 2020 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:22

Grup (gurup) kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Hemen hemen herkesin ara sıra aklına gelen Grup mu, gurup mu? sorusu Türk Dil Kurumu'nun belirttiği doğru yazılış biçimini araştırmakla cevap buuluyor. Sıklıkla kullanım gerekliliği bulunan; gerek niteleme gerekse de belirtme anlamlarına gelen Grup (gurup) nasıl yazılır TDK? Küme, ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü, Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip anlamına gelen grup kelimesinin TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar..

GRUP (GURUP) NASIL YAZILIR?

Küme, ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü, Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu anlamında açıklama mevcuttur.

Kelimenin doğru yazımı hem TDK Sözlük hem de diğer sözlük kaynaklarına göre, gruptur. TDK Sözlüğünde aratılan kelimenin birebir aynısı 'grup' olarak çıkmaktadır. Bu durum neticesinde doğru yazımın 'grup' olduğu yer alır.

GRUP MU, GURUP MU?

Anlamları ile tanımlanan kelime grup olsa da, grubu(-bu) şeklinde de kullanımı yer aldığı için karıştırılma durumu söz konusu olabilmektedir. Ancak sözlük kaynakların tamamı için kelimenin doğru yazımı grup olarak yer almaktadır. Ek alması durumunda kelime, karıştırılan şekliyle değişse dahi doğru yazım 'grup' olmaktadır.

Grup kelimesine ilişkin doğru yazımı destekleyen örnek cümlelerse;

- Bir araya gelen erkek grubu, görevini tamamlamaya hazır.

- Bugünkü şarkıyı Azeri grubu söyleyecek.

- Grup halinde çalışmanın önemi, rekabet sonucunda belli olacak.

TDK'ye göre 'grup' olarak yazılmalıdır. Birçok kişi 'gurup' yazarak hataya düşmektedir.

Grup (doğru kullanım)

Gurup (hatalı kullanım)

CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bizim sınıf çalışkanlar ve tembeller grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğru

İki gurup bir anda birbirine girdi. Yanlış

Arkadaş grubum ile birlikte hafta sonu piknik yapmaya gideceğiz.

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