24 Ocak 2021 Pazar 14:09 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 14:09

Cemal Hünal Survivor'dan neden gitti? sorusunun yanıtı, Survivor 2021 izleyenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçen hafta Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandı. Survivor Ünlüler takımından Cemal Hünal'ın diskalifiye olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, doktorlarla yapılan toplantıdan çıkan kararla Cemal Hünal'ın yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Cemal Hünal hastalığı yüzünden Survivor'dan gitmek zorunda kaldı. Peki, Survivor'dan ayrılan Cemal Hünal'ın hastalığı ne? Cemal Hünal kaç yaşında? İşte detaylar..

CEMAL HÜNAL'IN HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, Ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal'ın yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Geldiği ilk günlerde bir sakatlık yaşayan Cemal Hünal, diskalifiye oldu. Cemal Hünal'ın belinde bir rahatsızlığı olduğu belirtildi.

44 yaşındaki Cemal Hünal'ın belindeki problemin ciddi olduğu ve devam etmesinin mümkün olmadığı Acun Ilıcalı tarafından vurgulandı.

Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

"Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.".

Açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.