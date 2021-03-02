02 Mart 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:36

Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Diziseverler ve reklam sektörü tarafından araştırılan 1 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programları belli oldu. Dün akşam ekranlarda; Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oluyor. Peki bu hafta Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte 1 Mart 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam Survivor 2021, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak değerlendiriliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

1 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 CUKUR SHOW TV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

Uyanış Büyük Selçuklu 23. bölüm izle!

Maraşlı 8. bölüm izle!

Sefirin Kızı 42.bölüm izle!

Çukur 118. son bölüm izle!(Çukur 4.Sezon 26.Bölüm)

Yasak Elma 100. bölüm izle!