11 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları: MasterChef, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

12 Eylül 2021 Pazar 09:20 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 09:20

11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Ölümsüz, FOX Tv'de Orta Direk Şaban, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 11 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması..

11 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Cebelitarık- Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması ,ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü ise Deli Deli Küpeli (T.S) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Cebelitarık- Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması , ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Cebelitarık- Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması , ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Deli Deli Küpeli (T.S) yer aldı.

11 Eylül 2021 reyting sonuçları aıklandığı anda haberimizde yer alacaktır.