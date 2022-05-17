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Medya

16 Mayıs 2022 reyting sonuçları: Hakim, Yasak Elma, Alparslan Selçuklu reyting sıralaması

16 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Çember: Kabus, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları

17 Mayıs 2022 Salı 09:16 - Güncelleme:
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16 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Üç Kuruş, Kanal D'de Çember: Kabus, Star'da Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, FOX Tv'de Yasak Elma, Atv'de Hakim, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 16 Mayıs reyting sıralaması

16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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