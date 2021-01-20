20 Ocak 2021 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:09

Salı akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu ve Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 19 Ocak 2021 Reyting sonuçları

Salı akşamı Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar), FOX Tv'de Baraj, Star Tv'de American Ultra (Yabancı Sinema), Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Baraj, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 BARAJ FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 YENI MALATYASPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

6 SURVIVOR TV8

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4 YENI MALATYASPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BARAJ FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D