21 Aralık 2020 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:04

20 Aralık Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye, Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 20 Aralık 2020 reyting sonuçları…

20 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Pazar akşamı TRT 1 'de Tövbeler olsun, Show Tv’de Arıza, Star Tv’de Menajerimi Ara, FOX Tv'de Kefaret gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

20 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar günü TRT 1 'de Tövbeler olsun, Show Tv’de Arıza, Star Tv’de Menajerimi Ara, FOX Tv'de Kefaret dizisi izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.