24 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi?

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:52

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? 24 Ocak 2021 Pazar akşamı kanallarda Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yapımları yayınlandı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. İşte Pazar reyting sonuçlarına göre en çok izlenen dizi, kanal ve reyting sonuçları…

Reyting sıralamasında Pazar akşamı televizyonda; Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 kıyasıya yarıştı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları neticesinde, dün akşamın reyting sonuçları sıralaması ve en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

24 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Survivor, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Survivor, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

İşte Pazar reyting sıralaması:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 HERCAI ATV

6 KEFARET FOX

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 MENAJERIMI ARA STAR TV

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 A.RIZA SHOW TV

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 KEFARET (OZET) FOX

9 HABER ONU SHOW TV

10 TOVBELER OLSUN