05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:01

Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 4 Mayıs 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 4 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Salı akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Sefirin Kızı ve FOX Tv'de Baraj dizisi yayınlandı.

4 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 BARAJ FOX

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

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