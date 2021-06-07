Kardeşlerim, Survivor, Savaşçı reyting sıralaması! 5 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:29

5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Star Tv'de İbo Show, FOX Tv'de Savaşçı, Atv'de Kardeşlerim ve TRT1'de Tozkoparan İskender izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 5 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Haziran 2021 reyting sonuçları

Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.



Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

5 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Savaşçı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 SAVASCI FOX

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SAVASCI (OZET) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SAVASCI FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

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