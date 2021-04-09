8 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı! Perşembe dizilerinin total reyting sırlaması

09 Nisan 2021 Cuma 11:18 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 11:18

8 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Dün akşamki yarışta Tv8'de Survivor, TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Kanal D'de Camdaki Kız, Show Tv'de Alev Alev, Star'da Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Mucize Doktor ekrana geldi. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı. Yayınlanan dizilerin reyting yarışına haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. İşte Perşembe dizilerinin AB ve Total reyting sıralaması

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgi gördü. TRT2 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ise yeni bölümüyle ekrana geldi. Atv'de ise çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile ekrana geldi. İşte 8 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre Perşembe dizilerinin total reyting sırlaması.

Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

8 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 CAMDAKI KIZ KANAL D

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SURVIVOR TV8

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça!

Camdaki Kız 1. bölüm full izle!

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm full izle!

Mucize Doktor 57. bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç koronavirüse yakalandı!