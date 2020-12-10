9 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı!Çarşamba Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

10 Aralık 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:43

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. 9 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Buna göre; Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangi kanal ve dizi birinci oldu. Dün akşam yayınlanan Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun ev kaderindir ve Benim adım Melek kıyasıya mücadele verdi. Peki Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü? İşte, 9 Aralık 2020 Çarşamba Reyting sonuçları

9 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, TV 8'de Doğduğun ev kaderindir, TRT 1'de Benim adım Melek ve FOX Tv'de Zümrüdüanka dizisi, Show Tv'de ise Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Şabanoğlu Şaban gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oldu.

9 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Aralık 2020 günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Fox Tv'de Zümrüdüanka, Kanal D'de Sadakatsiz dizisi yer aldı.

Total'de 1. sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz”, 3. sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.



AB'de ise 1. sırada “Sadakatsiz”, 2. sırada “Kuruluş Osman”, 3. sırada “Sadakatsiz” dizisinin özeti yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB'de Birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

İşte reyting sonuçları:

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSİZ KANAL D

3 SADAKATSİZ (ÖZET)

4 SELÇUK TEPELİ FOX HABER

5 ESRA EROL'DA ATV



6 KURULUŞ OSMAN ÖZET ATV

7 HAVA DURUMU

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8



9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

Kuruluş Osman 37. bölüm izle!

Sadakatsiz 9.bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle!