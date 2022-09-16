Bugün hangi diziler var? 16 Eylül 2022 TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları ulusal kanallarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise ekran başına geçmeden önce bugün hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 16 Eylül 2022 tüm kanalların yayın akışı
Yaz başında sezon finali veya final yapan diziler, yeni sezonda ekrana gelmeye başladı. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2022 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
16 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 16 Eylül 2022 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Zengo, Kim Milyoner Olmak İster, İyilik, Kasaba Doktoru, Büyük Göç ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. İşte 16 Eylül Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
10:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
23:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kalpazan (Yabancı Sinema)
02:00 Kalpazan (Yabancı Sinema)
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Zengo (Yerli Sinema)
21:45 Zengo (Yerli Sinema)
23:45 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:00 Anadolu'da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 3'Te 3
03:00 Masumlar Apartmanı