Bugün hangi diziler var? 16 Eylül 2022 TV yayın akışı tüm kanallar

Yeni sezonda ekranların sevilen yapımları ulusal kanallarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise ekran başına geçmeden önce bugün hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Peki Bugün hangi diziler var? İşte 16 Eylül 2022 tüm kanalların yayın akışı

Yaz başında sezon finali veya final yapan diziler, yeni sezonda ekrana gelmeye başladı. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Eylül 2022 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

16 EYLÜL YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 16 Eylül 2022 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Zengo, Kim Milyoner Olmak İster, İyilik, Kasaba Doktoru, Büyük Göç ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. İşte 16 Eylül Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

10:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

23:00 Büyük Göç (Yabancı Sinema)

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kalpazan (Yabancı Sinema)

02:00 Kalpazan (Yabancı Sinema)

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Zengo (Yerli Sinema)

21:45 Zengo (Yerli Sinema)

23:45 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:00 Anadolu'da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

23:50 3'Te 3

03:00 Masumlar Apartmanı

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